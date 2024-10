Die Zahl der offenen Haftbefehle in Sachsen ist innerhalb von zwölf Monaten leicht gesunken. Das geht aus Zahlen des Innenministeriums in Dresden hervor. Demnach gab es am 1. Juli 2023 noch 8.437 sogenannte Fahndungsausschreibungen, im Juli dieses Jahres waren es noch 8.129.