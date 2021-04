Die Eltern der Nachwuchsturnerinnen des Dresdner Sportclubs (DSC) haben sich in einem offenen Brief an Sachsens Innenminister Roland Wöller und Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert gewandt. Darin verweisen sie auf die schwierige Trainingssituation der jungen Leistungssportlerinnen in der DSC-Turntalenteschule. Initiatorin Solveig Richter sagte MDR SACHSEN, ingesamt 17 Mädchen im Alter zwischen sieben und elf Jahren hätten seit nunmehr vier Monaten kein gemeinsames Hallentraining mehr absolvieren können.