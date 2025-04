Out of the Blue – The Exhibition

3. bis 13. April 2025

Kuratiert von Olicía in Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus Dresden, mit Musik von Olicía



Künstlerinnen und Künstler:

Dshamila Annina (Holzarbeiten), Malene Glintborg (Schmuckdesign), Katharina Haydeyan (Modedesign), Lisa Hoffmann (Film), Claudia Kleiner (Malerei), Gunther Kleinert (Grafik), Sudabeh Mohafez (Literatur) und Micha Steinwachs (Fotografie).



Ort:

robotron-Kantine

Lingnerallee am Skatepark

01069 Dresden-Zentrum



Öffnungszeiten:

Dienstag bis Donnerstag 14–19 Uhr

Fr/Sa/So 12–18 Uhr

Eintritt frei



Olicía-Konzert: "Out of the Blue" (Album Release)

Sa, 5. April 2025, Einlass 19 Uhr, Start 20 Uhr



Finnissage/Abschlusskonzert

mit Cocotá & Nouk

Sonntag, 13. April 2025, 15 Uhr



Weitere Termine finden Sie auf der Seite des Kunsthaus Dresden.