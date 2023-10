Am Donnerstag sind in Dresden die Ball-Outfits der Debütantinnen des 16. Semperopernballs präsentiert worden: Ein Glitzertraum in Blush-Rosé, entworfen von Uwe Herrmann. Jugendlich leicht und frisch kommt es daher, mit Vogelapplikationen und einer Feder mit Symbolkraft. Ursprünglich sollten die Debütantinnen bereits im Jahr 2021 darin eine rauschende Ballnacht erleben. Doch daraus wurde nichts. Drei Jahre in Folge musste der beliebte Ball abgesagt werden, erst wegen Corona, dann weil der Opernball die Veranstaltung neu konzipieren wollte, nachdem sie bundesweit in die Kritik geraten war und der damalige künstlerische Leiter Hans-Joachim Frey als Putin-Freund untragbar wurde.

Symbole für den Neuanfang

Das Debütantinnenkleid und die für den 23. Februar 2024 geplante Ballnacht stehen unter dem Motto "Neuanfang. Leichtigkeit. Jugendlichkeit". Dem Originalentwurf des Ballkleides wurde eine Feder hinzugefügt - als Symbol für die jugendliche Leichtigkeit. Debütantin Astrid Haferland ist überglücklich, dass sie bei dem berühmten Ball mittanzen wird und das Kleid am Donnerstag zum ersten Mal präsentieren durfte: "Es ist so schön und fühlt sich einfach toll an", erzählt sie mit strahlendem Lächeln. Wie alle anderen Debütantinnen musste auch sie zunächst ein Casting bestehen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Debütantinnen aus ganz Deutschland