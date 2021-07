Dresdens Erster Bürgermeister Detlef Sittel erklärte am Freitag vor Ort, dass mit dem Neubau des Orang-Utan-Hauses natürlich eine Menge Geld ausgegeben werde, aber dieses Projekt eben auch von vielen Dresdnern gewollt sei. Zudem bedeuteten Investitionen in den Zoo auch immer Investitionen in die Region, da zu großen Teilen regional ansässige Firmen als planende und ausführende Firmen in die Bauphase eingebunden werden.