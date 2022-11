Anzeige gegen Zoo Leipzig

Auch der Zoo Leipzig steht wiederholt wegen der Haltung von Menschenaffen in der Kritik. So hatte die Tierschutzorganisation Peta hat den vorgeblichen Fall eines verhaltensgestörten Orang-Utans dokumentiert und angezeigt. Ein Augenzeuge soll beobachtet haben, wie sich Anfang November 2022 ein Orang-Utan in seinem Gehege mehrfach übergeben und sein Erbrochenes gegessen hatte. Zuvor war ein Schimpanse nach Gewalt durch Artgenossen ertrunken, wie der Zoo Leipzig im September 2022 auf seiner Internetseite bestätigte. Der Zoo zeigte sich über den "ersten Vorfall" dieser Art mit Todesfolge in seinem Exotenareal "Pongoland" "zutiefst erschüttert".

Yvonne Würz von der Tierschutz-Organisastion Peta sagte gegenüber MDR SACHSEN: "Solche Verhaltensstörungen von in Zoos lebenden Menschenaffen sind leider keine Ausnahme, sondern durchweg die Regel. Sie entwickeln sich auch in vermeintlich bester Haltung, wie der im Leipziger Zoo". Die promovierte Biologin verweist auf eine Petition, mit der sich die Organisation auf ihrer Kampagnenwebsite "für ein Auslaufen der Menschenaffenhaltungen in deutschen Zoos" einsetzt.

Zoos weisen Tierschutz-Kritik zurück

Der Zoo Leipzig hat auf Anfrage von MDR SACHSEN die Kritik zurückgewiesen. Wie Zoo-Sprecherin Maria Saegebarth sagte, entspricht die Betreuung durch Tierpfleger, Zoologen und Veterinären "höchsten Standards". Die Anlage "Pongoland" genieße "in der Fachwelt einen guten Ruf". Die Anzeige beim Veterinäramt hingegen war zuletzt "noch in der Prüfung", wie ein Sprecher der Stadt Leipzig MDR SACHSEN am 18. November mitteilte. Erneute Anfragen zum aktuellen Stand der Dinge blieben am Montag unbeantwortet.