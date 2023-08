Im Zoo in Dresden steht am Dienstag ein rundes Jubiläum an. Das Orang-Utan-Weibchen Djudi feiert ihren 50. Geburtstag. Djudi ist nach der 54-jährigen Djaka der zweitälteste Orang-Utan in Dresden, wie der Zoo mitteilte. Trotz der fünf Jahrzehnte gehe es dem Tier aber gut. In freier Wildbahn würden diese Menschenaffen zwischen 40 und 50 Jahre alt. Durch die medizinische Versorgung im Zoo könnten sie hier allerdings deutlich älter werden, hieß es.