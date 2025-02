Zweites Leben dank Organspende

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Transplantation Zweites Leben - 47-Jährige bekommt Spenderherz in Dresden

Hauptinhalt

01. Februar 2025, 12:15 Uhr

Im Dezember 1967 gelang dem südafrikanischen Chirurgen Christian Barnard in seiner Klinik in Kapstadt die allererste Herztransplantation der Menschheit. Seitdem wurde die Technik verfeinert und tausende Herzen wurden weltweit transplantiert. 303 waren es 2023 in ganz Deutschland - aber etwa doppelt soviele Menschen warteten da laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf ein Spenderherz. In der Dresdener Herzklinik wurde das letzte Herz vor gut einem Monat einer 47 Jahre alten Frau implantiert.