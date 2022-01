Vielen ist nicht bewusst, was sie für Einflussmöglichkeiten haben. Die Bundesrepublik Deutschland bietet große Chancen. Ich komme aus einer Neubausiedlung in Erfurt. Für meine Eltern waren alle im Rathaus hohe Tiere. Dann bin ich in die Jusos eingetreten und plötzlich saß ich mit im Rathaus.

Carsten Schneider (SPD) Ostbeauftragter