Der Nossener Osterexpress sei reines Hobby, betont Hesse. Und natürlich sei die Fahrt auf der Dampflok anspruchsvoller. Immerhin sei diese Maschine - 1934 bei Borsig Berlin gebaut und viele Jahrzehnte in Leipzig beheimatet - nicht von einem bequemen Polstersitz aus nur mit einem kleinen Steuerhebel in Bewegung zu setzen. Aber genau das mache schließlich den Reiz der alten Technik aus, sagt er und wischt sich Ruß von der Probefahrt aus dem Gesicht.

Sven Hesse (re.) und Matthias Gehardt haben die 03er-Dampflok des Osterexpresses gefahren. Bildrechte: MDR/L. Müller

Hesse war schon bei den Vorbereitungen der Fahrt eingespannt. Mit einer 106er-Rangierlok im typischen Orange der Deutschen Reichsbahn der DDR hat er stundenlang die Reisezugwaggons des Osterexpresses zum Reisezug zusammengestellt. Die Wagen waren lange Zeit auf verschiedenen Gleisen des ehemaligen Bahnbetriebswerks Nossen abgestellt.

Vereinssprecher Andreas Rost erklärt, üblicherweise sei der Osterexpress früher durch den Zellwald nach Freiberg und zurück gefahren. Da seit zwei Jahren auf dieser Strecke kein Zug mehr gefahren ist, sei diese stellenweise zugewachsen und derzeit nicht nutzbar. Kurzerhand wurde umgeplant und eine Runde über Meißen, Niederwartha, Dresden-Neustadt und Radebeul zurück nach Meißen und Nossen ausgewählt.



Im Triebischtal in Miltitz-Roitzschen stand für die Kinder das Ostereier-Suchen auf dem Plan. Dort hatte der Sonderzug extra länger Aufenthalt. "Die Osterüberraschung für unsere kleinen Fahrgäste hat Tradition, das muss einfach sein", sagt Rost und verweist darauf, dass gerade im Osterexpress viele Familien unterwegs seien.

Mit Ostereiern hat Kevin aus Nossen nicht mehr allzu viel am Hut. Der 15-Jährige ist echter Eisenbahnenthusiast und nimmt Interessierte auf seinem Youtube-Kanal, den er gemeinsam mit seinem Vater betreibt, mit zu seinen Ausflügen auf Modelleisenbahnausstellungen, auf Bahnhofsfeste und an die Strecken in der Region. In kleinen Filmchen beweist er sein Fachwissen und erklärt alles rund die besonderen Züge, denen er nachspürt.

Kevin aus Nossen ist Bahnfan, dreht Videos und fotografiert. Natürlich war er einen Tag vor Abfahrt des Sonderzugs schon am Lokschuppen in Nossen. Bildrechte: MDR/L. Müller

Beim Eisenbahnunternehmen Captrain in Pirna - in der Region eher unter dem alten Namen ITL bekannt - hat er schon ein Praktikum gemacht und will dort nach der Schule eine Lehre zum Triebfahrzeugführer mit vorheriger Schlosser- und Rangiererausbildung absolvieren. Den Osterexpress hat der Eisenbahnfan rund um Nossen mit einigen älteren Kumpels und historischen Fahrzeugen der Marken W50, Wartburg und MZ begleitet und in Szene gesetzt. Dort, wo noch alte Formsignale stehen, haben sie ihre Ostfahrzeuge neben den Gleisen platziert - so wirkt das Ambiente wie vor mehr als 30 Jahren und strahlt echtes Reichsbahnflair aus.

Um für ihre Fotos und Filme eine Szene wie aus Reichsbahn-Zeiten zu schaffen, haben Kevin und einige Kumpels W50, einen Wartburg und eine MZ an die Bahnstrecke bei Nossen geschafft. Bildrechte: Dampflok BR52

Der Osterexpress mit der Schnellzugdampflok bestand in diesem Jahr aus acht Waggons unterschiedlicher Bauarten, die alle aus Beständen der ehemaligen Deutschen Reichsbahn der DDR und der Deutschen Bundesbahn bestanden. Früher fuhren manche in Schnellzügen des DDR-Binnenverkehrs und ins sozialistische oder westliche Ausland, andere waren in der BRD in Nahverkehrszüge und in der DDR in Personenzüge eingereiht. Im Osterexpress hingen auch zwei Liegewagen des ehemaligen Regierungszugs der DDR, die als Sitzwagen der 2. Klasse dienten. Im Mitropa-Buffetwaggon kümmerte sich Steffi Mann um das Wohl der Gäste, sie betreibt in Freiberg einen Weinladen und ist dem Nossener Verein seit Jahren verbunden.

Dieses noble DR-Logo beweist, dass der Waggon einst zum Regierungszug der DDR gehörte, mit dem Genossen unter anderem zur Jagd fuhren. Bildrechte: MDR/L. Müller

Spaziergänger staunen - Bahnfans warten ungeduldig

Entlang der Strecke bestaunten Osterspaziergänger den Dampfzug, der zufällig ihren Weg kreuzte. Aber auch Eisenbahnfans mit Fotoapparaten und Kameras hatten lange vor der Vorbeifahrt des Dampfzuges die besten Positionen besetzt und hofften, dass ihnen kein Gegenzug ins Bild fährt. Längst hatte sich in der Szene herumgesprochen, dass die erwartete 50er durch die 03er ersetzt wurde.



Im Zug wiederum herrschte gelöste Stimmung. Viele Ausflüger sagten, sie seien schon seit Jahren immer mit dem Nossener Osterexpress unterwegs. Sie genossen es, dass derlei Fahrten trotz der Pandemie wieder möglich sind. Das gesamte Osterwochenende über werden noch Dampfsonderzüge von Eisenbahnvereinen in Sachsen unterwegs sein.