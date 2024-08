Was in Kochvideos auf Instagram erscheint, als habe sich da jemand mal eben nebenbei beim Kochen gefilmt, erfordert in echt viel Vorbereitung. Das sieht man heute in der Küche von Olivia Schneider. Die Influencerin will auf ihrem Instagram-Account @tumvlt für ihre Internet-Fans ein Video von einem Eis-Rezept drehen. Das muss sie aber erstmal testen. Ob Bautzner-Senf-Eis wirklich schmeckt?