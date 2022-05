Die Sparkasse habe vier der fünf streitigen Anträge anerkannt, zwei davon aber nur zur Hälfte, so die VSZ. So werde eine Vertragsklausel zur variablen Verzinsung als unwirksam akzeptiert. "Außerdem hat die Sparkasse eingeräumt, dass die Verjährung der betroffenen Verträge erst mit Ende der Vertragslaufzeit beginnt" und habe ferner die Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Dresden (OLG) zum Zinssatz und zum Zinsabstand anerkannt.

Die Verbraucher stehen laut VZS vor der "schwierigen Entscheidung, ob sie die Auszahlung der von der Sparkasse angebotenen Zinsen in geringerer Höhe wählen oder mit der Verbraucherzentrale Sachsen um höhere Zinszahlungen weiter streiten". Der von der VZS berechnete Zinssatz sei nicht anerkannt. Weil auch weitere Forderungen unberücksichtigt blieben, will die VZS an der Musterfeststellungklage gegen die Ostsächsische Sparkasse Dresden festhalten. Damit führen die Verbraucherschützer nach eigenen Angaben nun gegen neun der zwölf sächsischen Sparkassen Musterklagen wegen nicht korrekter Zinsanpassungen in den Langzeitsparverträgen "Prämiensparen flexibel".