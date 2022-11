Theaterhaus Rudi Auftritt ohne Worte beim Pantomime-Festival in Dresden

Hauptinhalt

Pantomimen aus verschiedenen Ländern zeigen in Dresden, was sich alles ohne Worte sagen und vermitteln lässt. Zum 37. Mal findet in dieser Woche das Pantomime-Theater-Festival statt. Zusätzlich zu den Vorstellungen im Theaterhaus Rudi werden Interessierten auch Workshops angeboten.