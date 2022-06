Was ist die Sitkafichtenlaus? Besonders häufig kommt es zu einem Befall mit der Sitkafichtenlaus, wenn es mehrere Jahre hintereinander ähnliche Witterungsbedingungen mit milden Wintern und Temperaturen über minus 14 Grad und dazu anhaltend trockene Frühjahrswochen gibt. Diese Witterung begünstigt die Entwicklung der Laus.



Befallen werden neben der namensgebenden Sitkafichte hauptsächlich auch die Blaue Stechfichte und die Zuckerhutfichte, seltener die Serbische Fichte und die einheimische Rotfichte.



Bäume, die an trockenen Standorten wie auf Sandböden und in schlecht durchlüfteten oder überwärmten Bereichen stehen, werden bevorzugt befallen. Vorgeschädigte Bäume sind ebenfalls häufiger betroffen.



Zu den natürlichen Feinden der Läuse gehören Marienkäfer, Florfliegen, Schwebfliegen und andere Wirbellose sowie einige Vogelarten. Allerdings können sie dem Massenauftreten der Läuse nur wenig entgegenwirken. Stadt Dresden