Demonstration Mit Gastmahl für Weltoffenheit gegen Pegida-Image von Dresden

Dresden will sein negatives Pegida-Image loswerden. Verbände und Organisationen setzen deshalb am Montag mit einer langen Tafel als "Gastmahl für alle" ein Zeichen für Weltoffenheit. Am gleichen Abend erwartet die Pegida-Bewegung viele Anhänger zur Rede von Thüringens AfD-Vorsitzendem Björn Höcke.