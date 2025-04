Das einstöckige Gebäude, das heute als Pilgerherberge am sächsischen Jakobsweg dient, bietet in zwei Räumen Platz für sechs Gäste. Die Fenster blicken direkt auf die Gräber, und obwohl der Gedanke an eine Nacht auf dem Gottesacker zunächst befremdlich erscheinen mag, berichten Gäste von einer ganz besonderen Atmosphäre der Ruhe und Besinnung.