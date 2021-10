Am vergangenen Mittwoch wurde auf einer Koppel in Grünberg, einem Ortsteil von Ottendorf-Okrilla, eine Stute mit Schnittverletzungen am Hals entdeckt. Zeugen riefen daraufhin die Polizei. Ein Tierarzt versorgte das verletzte Pferd. Laut Polizei war die Stute zur Tatzeit mit fünf weiteren Pferden auf einer etwa zwei Hektar großen, mit einem Elektrozaun umgebenen Koppel nahe des Wanderweges Richtung Seifersdorfer Tal.