Die Pferdezucht in den Moritzburger Ställen geht auf einen Beschluss des sächsischen Königs Anton des Gütigen zurück. Seither wurden vor allem Schwere Warmblüter, aber auch Reitpferde gezüchtet. In Moritzburg werden Leistungsprüfungen für Hengste und Stuten abgenommen und Pferdewirte ausgebildet. Überregional bekannt ist das Landgestüt wegen der Hengstparaden im Herbst mit jährlich Zehntausenden Gästen aus dem In- und Ausland.