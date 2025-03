Am Sonnabend öffnet das Schutzhaus für die berühmte Kamelie im Schlosspark Pillnitz in Dresden wieder für Besucher. "Während in anderen Jahren die Blüte schon Mitte Februar einsetzte, lässt sich die 'alte Dame des Schlossparks' in diesem Jahr besonders viel Zeit", informiert die Parkverwaltung. Demnach hätten sich bislang die ersten Blüten zwar schon zaghaft geöffnet. Doch je milder das Wetter werde, desto mehr würden sich die tausenden prall gefüllten Kamelienknospen öffnen.