Über automatische Gartenroboter wurde am 8. Dezember von 9 bis 13 Uhr in einer Online-Bürgerdiskussion diskutiert. In der Veranstaltung ging es um das utopische und dystopische Potenzial von automatischen Gartenrobotern in öffentlichen Gärten in Sachsen. Die Ergebnisse der Bürgerdiskussion sollen im Forschungsplan berücksichtigt werden.