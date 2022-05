Hilbert war trotz Fehlern bei der Nominierung von der Landesdirektion für die Wahl im Juni zugelassen worden. So hatten zwei nicht in Dresden gemeldete Personen des Vereins "Unabhängige Bürger für Dresden e.V." für seine Aufstellung mit abgestimmt. Zudem war bekannt geworden, dass einer der beiden Vereinsmitglieder auch eidesstattlich den korrekten Ablauf der Wahlversammlung bestätigt hat, was in dem Fall nicht zulässig war.