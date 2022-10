Ein Großeinsatz der Polizei wegen eines bewaffneten Mannes ist am späten Mittwochabend in Dresden-Neustadt beendet worden. Dabei wurde ein Toter aus der betroffenen Altbauwohnung geborgen. Die Identität konnte zunächst nicht zweifelsfrei geklärt werden, teilte die Polizei mit. In der Wohnung war gegen 21:45 Uhr Brandgeruch festgestellt worden, woraufhin sich das SEK Zutritt zur Wohnung verschafft habe. "Die Beamten gelangten jedoch aufgrund der massiven Brandentwicklung nicht bis zum Gesuchten", so die Polizei. Feuerwehrleute mussten den Brand löschen. In der Folge fanden Einsatzkräfte eine leblose Person in der Wohnung. "Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen", teilte die Polizei Dresden mit. Die Ermittlungen der Polizei gehen weiter. Am Mittwochnachmittag zeigte sich ein unbekannter Mann vermummt am Fenster im 1. Obergeschoss mit Waffen. Bildrechte: xcitepress/benedict bartsch

Passanten sahen Mann mit Pistole

Am Mittwochnachmittag gegen 14:20 Uhr hatten Passanten die Polizei gerufen, nachdem sie einen jungen Mann mit einer Pistole am Fenster eines Mehrfamilienhauses gesehen hatten. Einsatzkräfte waren zum Haus in der Rudolf-Leonhard-Straße geeilt. Auch das SEK kam zum Einsatzort, der weiträumig abgesperrt wurde. Rund ein Dutzend unmittelbare Anwohner seien in Sicherheit gebracht worden, sagte Polizeisprecher Marko Laske.

Auch ein Verhandungsteam des Landeskriminalamtes (LKA) versuchte demnach, mit dem jungen Mann Kontakt aufzunehmen, der sich in einer Wohnung aufhielt. Mehrere Gesprächsversuche über einen längeren Zeitraum mit dem Mann in der Wohnung seien aber nicht zielführend verlaufen.

Die Motivationslage seines Handelns ist gänzlich unklar. Marko Laske Sprecher der Polizei Dresden

Polizei: Pistole mehrfach abgefeuert und nach Beamten geworfen

Zur Motivation dieses Mannes, der sich immer wieder am Fenster einer Wohnung im ersten Obergeschoss zeigte, konnte die Polizei noch nichts sagen. Zwischenzeitlich hatte er auch mit Langwaffen hantiert. Und: Er "feuerte die Pistole am Fenster im 1. Obergeschoss mehrfach ab und warf sie dann nach den Polizeibeamten. Die Beamten stellten die Waffe sicher. Es handelte sich offensichtlich um eine Schreckschusspistole", so die Polizei. Schwer bewaffnete Spezialkräfte sicherten eine Straße im Hechtviertel in Dresden ab, weil ein unbekannter Mann erst mit Waffen hantierte, dann Schüsse abgab und sich in einer Wohnung verschanzte. Bildrechte: xcitepress/Benedict Bartsch

Zwischenzeitlich Sprengsatz-Drohungen des Mannes

Weiterhin habe der maskierte Mann gedroht, einen selbst gebauten Sprengsatz zu zünden, falls Polizisten in die Wohnung kämen. Vor diesem Hintergrund wurde die Gruppe für "Unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV) des LKA Sachsen hinzugezogen. Sie entschärfen und sichern in solchen Lagen. Die Spezial-Gruppe sei hinzugezogen worden, um "für alle Eventualitäten gewappnet" zu sein, betonte Polizeisprecher Marko Laske im Gespräch mit MDR SACHSEN.

Busse standen für Anwohnende bereit

Für Anwohnerinnen und Anwohner, die am Mittwochabend stundenlang nicht in ihre Wohnung im Hechtviertel konnten, wurden zwei "Wärme-Busse" der Dresdner Verkehrsbetriebe organisiert. Darin konnten sich Betroffene zwischenzeitlich aufwärmen. Ein Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe hatte am Abend im Hechtviertel für Anwohner bereitgestanden, die wegen des Polizeieinsatzes nicht in ihre Wohnungen konnten. Bildrechte: xcitepress/Benedict Bartsch