Homann kritisiert Kretschmers Provokationsstrategie in überregionalen Medien.

Sachsen brauche keine Sprücheklopfer, sondern Macher angesichts vieler Aufgaben.

Auslöser für den SPD-Wutausbruch ist ein Kretschmer-Interview in einer Wochenendausgabe einer Zeitung.

"Kretschmer fordert Kürzung von Asylbewerber-Leistungen". "Die Pläne dieser Regierung führen zu Aufruhr in der Bevölkerung." "Kretschmer wirft Habeck autokratischen Politikstil vor." "Kretschmer fordert Aufnahmestop für Ortskräfte aus Afghanistan": Es sind Schlagzeilen wie diese aus den vergangenen Wochen, die die SPD auf die Palme bringen. Parteichef Henning Homann erkennt dahinter eine Strategie des Ministerpräsidenten. Erst provoziere Kretschmer in überregionalen Medien, gern in den Wochenendausgaben. Damit sei er in den Schlagzeilen und durch die zu erwartende Kritik würden alle Medien in die Berichterstattung einsteigen. Michael Kretschmers Ziel sei es, so seine eigenen Beliebtheitswerte zu steigern. Mit emotionalen Themen, für die er aber nicht in der Verantwortung stehe.

Vorwurf: Politikstil der CDU nevt und lenkt ab

"Um es klar zu sagen, der Politikstil der CDU aktuell nervt nicht nur, sondern er lenkt auch von der dringend notwendigen Sachpolitik ab. Der sächsische CDU-Vorsitzende und Ministerpräsident setzt aus unserer Sicht die falschen Prioritäten. Statt auf das Abarbeiten von Problemen konzentriert er sich auf Selbstdarstellung vor allem durch Angstpolitik und Krawall", kritisiert Hennig Homann. Und: "Sachsen braucht aber gerade Machen und nicht Sprücheklopfen."

SPD will Politik widersprechen, in der es primär um Profilierung geht

Dass es um die Koalition intern nicht zum Besten steht, ist ein offenes Geheimnis. So offen und direkt wie nun vom SPD-Chef, wurde die Kritik bislang aber nicht formuliert. Jedenfalls nicht öffentlich. Da beschränkte sich die Auseinandersetzung eher auf den Austausch kritischer Ansichten über Twitter. Die Zurückhaltung hat Gründe: Ein öffentliches hartes Gezänk in der Koalition schadet am Ende allen Koalitionspartnern in Sachsen. "Die Bürger erwarten zu recht, dass Regierungskoalitionen funktionieren und dass Probleme abgearbeitet werden", weiß auch SPD-Chef Homann. Zumal jenseits der Drohung, dass dem Ministerpräsidenten nun öffentlich in aller Deutlichkeit die Kritik entgegengebracht wird, nicht viel mehr Drohpotential bleibt. Ein Ausstieg aus der Koalition ist schlicht unrealistisch. Die Aussagen des Ministerpräsidenten unwidersprochen stehen zu lassen, können sich mit Blick auf die eigenen Wähler letztlich aber weder SPD noch Grüne leisten. Ein Dilemma.

Politik, in der es primär um Profilierung geht, um das Pflegen des eigenen Instagram-Accounts – das wird es unwidersprochen mit der SPD nicht geben. Henning Homann Parteichef der SPD in Sachsen