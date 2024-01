Man muss der Ukraine weiter helfen. Sie muss kämpfen. Ob und in welcher Weise, es dann auch unter internationaler Beteiligung so etwas wie Waffenstillstand und Frieden gibt, wird man sehen. Wenn man sagt, es gibt einen Waffenstillstand und der Donbass und die Krim sind eben verloren, dann muss man einmal durchdenken: Was heißt denn Waffenstillstand?



Selenskyj oder eine ukrainische Führung würde sich nur dann darauf einlassen, wenn sie sich darauf verlassen kann, dass an den Grenzen, an denen jetzt gekämpft wird, Schluss ist. Wie könnte solch eine Sicherheit aussehen? Durch Sicherheitsgarantien. Wer könnte diese Sicherheitsgarantien geben? Die UNO. Darauf wird sich Selenskyj nicht verlassen. Also, wird er wollen, die Anwesenheit westlicher Truppen - von mir aus unter UNO-Mandat - damit Putin nicht den Appetit hat, weiterzumachen.

An welche Soldaten wird man da denken? Ja, nicht an die aus Äthiopien oder Indien oder Kolumbien, die oft große UNO-Kontingente stellen, sondern an amerikanische, deutsche, englische, französische, spanische, italienische Soldaten. Wie ist dann die Zustimmung der deutschen Bevölkerung, wenn wir dort vielleicht über Jahre einen Waffenstillstand sichern? Also, es wird ohne eine stärkere Beteiligung Deutschlands, wie immer man sie haben will, keine, auch keine Zwischenlösung geben, die irgendwie bequem ist. Das muss man nur wissen, wenn man einen Waffenstillstand fordert. Ich weiß auch keine Lösung. Ich vermute, es wird ein lang andauernder Konflikt bleiben.

Blicken wir nach Sachsen: Sie haben dreimal Nein gesagt, als Sie gefragt wurden, Ministerpräsident in Sachsen zu werden. Warum? Beim letzten Mal waren Sie Bundesminister. Geht man aus der Bundesliga nicht zurück in die Regionalliga?