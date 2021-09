Nach einem versuchten Raubüberfall ist in der Nacht zum Sonntag in Dresden ein Mann vom Dach eines Hauses gestürzt und später in einem Dresdner Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, steht der 29 Jahre alte Mann im Verdacht, gemeinsam mit einem weiteren Mann und zwei Frauen einen 40-Jährigen und dessen Begleiterin bedroht zu haben. Die vier hätten Geld gefordert und den Mann mit einem Messer, Pfefferspray sowie einem Elektroschocker angegriffen. Dabei sei dieser verletzt worden, hieß es.