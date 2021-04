Am Donnerstag haben Polizisten erneut den Ort untersucht, an dem in Dresden-Pieschen Knochen eines toten Babys gefunden wurden.

Am Donnerstag haben Polizisten erneut den Ort untersucht, an dem in Dresden-Pieschen Knochen eines toten Babys gefunden wurden. Bildrechte: Tino Plunert

Nachdem auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei in Dresden-Pieschen am Sonntag Babyknochen gefunden wurden, ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, waren am Donnerstag erneut Beamte am Fundort. Das sei nicht untypisch. Alles müsse genau dokumentiert werden, so der Sprecher.