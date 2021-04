Die Polizei hat nach monatelanger Ermittlung einen Schlag gegen eine Drogenbande in Dresden geführt. Am Mittwoch seien drei Wohnungen in der Landeshauptstadt durchsucht worden, wie die ermittelnde Staatsanwaltschaft in Dresden am Donnerstag mitteilte. Dabei wurden eine geladene Pistole, Crystal, für Betäubungsmittel typische Utensilien und elektronische Beweismittel sichergestellt.