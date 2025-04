Ein grober Scherz hat am Sonnabend in Dresden eine Polizeifahndung ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen gesehen, wie zwei Maskierte auf einem Parkplatz in Dresden-Prohlis einen Dritten in einen Kleintransporter zwangen. Danach seien sie in Richtung Pirna weitergefahren.