Genau zwei Jahre nach dem Einbruch in Sachsens Schatzkammer "Grünes Gewölbe" gibt es sechs Beschuldigte, die auf ihren Prozess warten . Ermittler müssen viele Puzzlesteine zusammenzusetzen, in der Öffentlichkeit gibt es offene Fragen zum Tathergang und zur Sicherheit am Schloss. Der MDR SACHSENSPIEGEL hat mit der Dresdner Polizei darüber gesprochen und auch zwei Autos gefilmt, die akribisch untersucht wurden und die Fluchtfahrzeuge der Gewölbe-Einbrecher sein sollen.

Der Laie wird vielleicht denken, dass so ein ausgebranntes Auto nur ein Haufen Blech ist. Das ist für uns nicht so. Für die Kriminaltechnik bietet so ein Fahrzeug einige Ansätze.

Ein Auto war in einer Tiefgarage eines Wohnhauses in Dresden unmittelbar nach dem Diebstahl angezündet worden. Darin fanden sich zwei geladene Waffen, heißt es in Dresden. Ein zweites Auto, ein Mercedes, wurde später in Berlin unverschlossen von der Polizei gefunden und konfisziert. Kurz darauf zündeten Unbekannte das Auto auf dem Sicherstellungsgelände der Polizei an. Trotzdem konnten Beamte der Spurensuche Details herausfinden: DNA-Spuren, die zum Remmo-Clan in Berlin und damit auch zu den Beschuldigten führten sowie Beweise, dass der Mercedes als getarntes Taxi mit gefälschtem Nummernschild mehrmals vor dem Grünen Gewölbe stand.