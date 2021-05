Nach Dynamo-Spiel Polizei Dresden schaltet Hinweisportal zu Hooligan-Krawallen

185 verletzte Polizisten, Dutzende verletzte Dynamo-Anhänger, Festnahmen, Anzeigen, aber auch betroffene Medienvertreter. Das ist ein Teil der Bilanz nach den Ausschreitungen am Rande des Zweitliga-Aufstiegs von Dynamo Dresden am Sonntag. Jetzt will die Polizei Dresden die Abläufe und den Hergang aufklären und bittet um Mithilfe. Sachsens Ministerpräsident Krteschmer sprach sich unterdessen dafür aus, die sportlichen Erfolge und die Krawalle vom Sonntag klar voneinander zu trennen.