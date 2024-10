Der Sonderkomission in Dresden gehören elf Ermittlerinnen und Ermittler an. Die Soko Iuventus wurde 2022 gegründet, nachdem die Zahl der Raubstraftaten an Jugendlichen in Dresden massiv gestiegen war. In enger Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaft, Jugendamt, Jugendgerichtshilfe, Schulamt und Ausländerbehörde versuchen die Ermittlerinnen und Ermittler, die Taten schnell aufzuklären und die mutmaßlichen Täter zu überführen.