Nach dem Fund von Knochen in Dresden-Pieschen am Wochenende hat die Polizei jetzt erste Ergebnisse bekannt gegeben. Demnach handelt es sich bei den Überresten um menschliche Knochen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Neugeborenen stammen. "Es ist davon auszugehen, dass sie bereits seit längerer Zeit in der Erde lagen", informierte die Polizeidirektion Dresden.

In einer Gartensparte in Dresden-Pieschen wurden offenbar Knochenreste eines Babys gefunden. Bildrechte: MDR/Tino Plunert