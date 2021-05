Die Dresdner Polizei hat einen reiselustigen Biber gefangen genommen. Er hatte seine Heimat an der Müglitz verlassen, um zum wiederholten Male die Stadt Heidenau zu besuchen. Wie die Beamten mitteilten, ist das Nagetier schon polizeibekannt.

Der Biber bevorzugt bei seinen Beutezügen zwischen Gewässern die vielbefahrene August-Bebel-Straße in Heidenau als Flaniermeile. Da er offenbar mit den gängigen Verkehrsregeln auf Kriegsfuß steht, haben sich die Beamten des Tieres nun angenommen. Sie lockten den Nager in einen Käfig und übergaben ihn der Naturschhutzbehörde. Ob die Schutzhaft in diesem Fall einer Beugehaft gleichzusetzen ist, ist nicht bekannt.