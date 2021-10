Neue Fälle Polizei Dresden warnt: Rekord-Abzocke am Telefon

Sie haben Erfolg, und deshalb tun sie es immer häufiger: Betrüger, die sich am Telefon bei Senioren melden und versuchen, Geld zu erbeuten. Vergangene Woche gab es einen Fall in Zwickau, da verlor eine 84-jährige Rentnerin 100.000 Euro. In Dresden meldete die Polizei 17 Betrugsfälle an einem Tag. Warum lassen sich immer wieder Senioren und Seniorinnen unter Druck setzen? Im Gespräch ist Rocco Reichel von der Polizeidirektion Dresden.