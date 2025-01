Die Polizei Dresden hat am Freitagabend ein Konzert rechter Bands verhindert. Unter dem Vorwand einer Geburtstagsfeier hatten Rechtsextreme ein Vereinsheim an der Malschendorfer Straße im Stadtteil Schönfeld angemietet und Technik für den Auftritt von zwei in der Szene bekannten Bands aufgebaut, berichtet die Polizei. Bei Ankunft der Polizeibeamten der Polizei und der Bereitschaftspolizei in Schönfeld seien 90 Personen im Saal gewesen, darunter auch Musiker der beiden szenebekannten Bands.