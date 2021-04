Mehrere Menschen haben am Donnerstagabend in Dresden randaliert und dabei auch einen Funkstreifenwagen der Polizei angegriffen. Nach Behördenangaben waren etwa 30 bis 40 Personen durch das Dresdner Hechtviertel gezogen, hatten Parolen gerufen und Pyrotechnik abgebrannt. Als die Streifenbeamten der Gruppe in ihrem Wagen folgten, blockierten demnach einige der Randalierer das Fahrzeug und schleuderten Steine. Zwei davon beschädigten die Frontscheibe. Die Polizisten im Auto blieben unverletzt