Die Polizei in Dresden sucht einen 35-jährigen Mann, der am Dienstagabend aus dem Krankenhaus Friedrichstadt geflohen ist. Laut Polizei wurde er letztmalig am Elbufer im Stadtteil Übigau gesehen.



Kurz zuvor soll er durch die Elbe durchschwommen sein. Die Polizei rät davon ab, den Mann anzusprechen. Aufgrund seiner Erkrankung könne er "unvorhersehbar handeln". Er sei auf Medikamente angewiesen.

Bildrechte: Polizeidirektion Dresden