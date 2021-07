Wie Wegewart Manfred Neises MDR SACHSEN sagte, würden die Schilder in einigen Fällen wahllos an Bäumen angebracht und mit obskuren Texten versehen. So stand auf einem Schild, dass die Dresdner Heide zum Welterbe gehören würde. In anderen Fällen wurden die richtigen Informationen einfach überklebt. Andere Schilder verschwanden ganz. In den vergangenen fünf Jahren ist dem "Freundeskreis Heimatgeschichte" dadurch ein Schaden von 2.000 Euro entstanden.