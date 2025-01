Zuschauer: "Anblick geht durch Mark und Bein"

An der Ecke zum Altmarkt steht Uwe Thiede. Er fährt für die Malteser ein Fahrzeug für Organspenden. Heute will auch er seinen Respekt für den Kollegen bezeugen. Feuerwehrleute klopfen sich schweigend auf Schultern, manche umarmen sich. "Dieser Anblick geht durch Mark und Bein. Es könnten ja wir alle sein", sagt er leise. Dann erblickt er im Trauerzug seine Tochter, die auch Polizistin ist. Es ärgert ihn, "dass Rettungskräfte angegriffen werden, Sanitäter, Feuerwehr und Polizei."

Bildrechte: Kathrin König

Dieser Anblick geht durch Mark und Bein. Es könnten ja wir alle sein. Uwe Thiede Malteser Hilfsdienst

Das findet auch der Trauzeuge des getöteten Maximilian Stoppa. "Wir Polizisten geben unser Leben für die Allgemeinheit." Das werde viel zu oft vergessen. Mit einer weißen Rose im kleinen Handstrauß geht er an den vielen Besuchern vorbei hin zur Kirche. "Die Anteilnahme ist wirklich enorm und berührt uns sehr", sagt der Familienfreund.

In der Kreuzkirche blicken alle auf das schwarz-weiße Porträtfoto von Maximilian Stoppa im Großformat. Davor ein großes Herz aus roten Rosen, Blumen, Kränze. Das Bild verliert sich fast im weiten Altarraum, in dem noch links und rechts geschmückte Tannenbäume leuchten. Weihnachten endet erst in fünf Tagen zu Lichtmess.

Bildrechte: MDR/Kathrin König

Abschied von aufrichtigem Menschen

Polizeipfarrer Matthias Große dankt der Familie, dass sie den Abschied öffentlich möglich gemacht hat und so viele dabei sein können. In seinem Gedenken beschreibt er Maximilian Stoppa als selbstlosen, aufrichtigen und zielstrebigen Mann, der schon als Junge bei der Jugendfeuerwehr im Einsatz war. "Ein Mensch, auf den sich die Familie verlassen konnte, ein Mensch, der offen und geradeaus war." Und dann fragt Große, was der Familie in all ihrer Trauer Trost geben könnte, was Halt für die drei Jahre alte Tochter, die ohne ihren Papa aufwachsen wird?

Wir alle vermissen Maximilian. Er fehlt uns. Armin Schuster Sächsischer Innenminister (CDU)

Innenminister Armin Schuster (CDU) erinnert sich an ein Gespräch mit dem Beamten. "Er war ein wichtiger Teil dieser Fahndungsgruppe und sehr stolz auf seine Arbeit im Kampf gegen jegliche Form von Kriminalität." Der Angriff des Autofahrers in Lauchhammer zeige schmerzhaft, "welche Risiken dieser Beruf mit sich bringt". Bevor Schuster, der früher auch Polizist war, vor der Urne des Toten salutiert, verspricht er den Angehörigen: "Wir wollen Ihnen Trost spenden, so gut wir es können."

Ans Fahndungsteam des getöteten Beamten und an alle Kollegen, die Maximilian Stoppa kannten, richtet Landespolizeipräsident Jörg Kubiessa seine Worte. Er bittet sie, nicht an ihrer Arbeit zu zweifeln. Und: "Ich bitte Sie, versuchen Sie weiterzuleben. Wir geben uns gegenseitig Halt."

Wir geben uns gegenseitig Halt, damit niemand zusammenbricht oder fällt. Jörg Kubiessa sächsischer Polizeipräsident

Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

Applaus mitten im Gedenkgottesdienst

Trost spricht aber auch die Familie den anwesenden Polizisten und Einsatzkräften zu. Maximilian Stoppas Halbbruder dankt ihnen, dass sie sich für das Wohl anderer einsetzen. "Ihr leistet gute Arbeit. Es ist eine Schande, wie Eure Arbeit von manchen runtergemacht wird." Nach seiner laut gesprochenen Aufforderung: "Lasst Euch davon nicht unterkriegen", applaudieren ihm die Zuhörenden lange.

Stille und Hoffnungen der Kollegen

Im Kontrast dazu das Abschiednehmen: Tiefe Stille auf allen Emporen und in den Bankreihen. Nach gut 90 Minuten läuten die Bronzeglocken zum Ausgang. Da ist das Lied der Band Keimzeit, "Kling Klang", dass das Bläserquintett des Polizeiorchesters Sachsen voller Hingabe gespielt hatte, seit einigen Minuten verklungen.