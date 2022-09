Nach einem Verkehrsunfall am Pirnaischen Platz in Dresden ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Wie ein Sprecher MDR SACHSEN sagte, waren der Fahrer eines Porsche und ein weiterer Pkw am Sonntagabend an einer Ampel mit hoher Geschwindigkeit losgefahren, als diese auf Grün sprang. Der Porsche geriet dabei ins Schleudern, fuhr mehrmals gegen den Bordstein und wurde beschädigt.

An einer Bushaltestelle am Pirnaischen Platz stoppte der Unbekannte und flüchtete zu Fuß. Der andere Fahrer konnte in seinem Auto entkommen. Ersten Ermittlungen zufolge ist bisher nicht bekannt, ob es sich bei den beiden Fahrern um Männer oder Frauen handelt. Am zurückgelassenen Porsche entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und dem zweiten beteiligten Fahrzeug machen können.