Zwei unbekannte Männer haben am Mittwochnachmittag in Dresden eine Postfiliale überfallen. Wie ein Polizeisprecher sagte, drangen die vermummten Männer gegen 17:30 Uhr in die Filiale in der Radeberger Vorstadt ein. Sie bedrohten die Kassiererin mit einem Messer und zwangen sie so, die Kasse zu öffnen.