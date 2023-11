Dabei kann er nach eigenen Angaben über mangelnde Nachfrage in der Filiale nicht klagen: "Wir haben rund 10.000 Kunden pro Monat." Seit der Corona-Pandemie mit Zunahme des Versandhandels seien die Zahlen gestiegen. Demgegenüber stehe aber ein leicht rückläufiger Umsatz: DHL setze auf mehr Selbstbedienung der Kunden an Packstationen oder beim Online-Ausdrucken von Briefmarken, so Herrmann.

Unternehmer vermisst nachhaltige Hilfe vom Postkonzern

DHL habe zwar vorübergehend die sogenannte Basisvergütung leicht angehoben, nicht aber die Provision für Leistungen aus dem eigentlichen Postgeschäft, was Herrmann mit drei Mitarbeitenden in der Filiale abwickelt. Er habe den Mindestlohn nur durch Quersubventionierung stemmen können - also Geld aus seiner GmbH verwendet, das er über die Mobilfunkbranche und völlig unabhängig von der Post generiert. "Die Postfiliale war nur noch ein Zuschussgeschäft und kaufmännisch nicht mehr haltbar", so Herrmann, der fast 20 Jahre Geschäftspartner der Deutschen Post in Meißen und in Radebeul war.

Statt Unterstützung von DHL zu erhalten, habe man ihm sogar die Kündigung seines Vertrags mit der Post nahegelegt. Das tat er dann auch und deshalb öffnet er seine Postfiliale in der Hauptstraße in Radebeul-Ost zum letzten Mal am 27. Dezember.



Wie es danach für die Kunden weitergeht, ist derzeit noch nicht sicher. Herrmann sagt kopfschüttelnd, von DHL gebe es zwei widersprüchliche Aussagen: Eine lautet, die Deutsche Post betreibe vorübergehend eine sogenannte Interimsfiliale auf eigene Kosten. Die andere Version, die ihm ebenfalls aus dem Konzern gesagt worden sei, es gebe einen neuen Partner für eine Filialnachfolge nach dem bisherigen Modell.

Ende Dezember wolle die Post jedenfalls das Mobiliar der Filiale 538 in der Hauptstraße ausbauen. Herrmann will mit einer Inventur das Geschäft vor Jahresfrist an DHL übergeben und damit seinen Schlussstrich unter die Zusammenarbeit mit dem Konzern ziehen. Bildrechte: MDR/Babett Hartmann

Stadt hat dringenden Bedarf bei der Post angemeldet

Was wohl schon klar scheint, das bisherige Geschäft der Postbank wird aus Radebeul-Ost verschwinden, vermutet Herrmann. Die gesamte Postbank wurde von der Deutschen Bank übernommen. Das Fehlen der Bankschalter sei tragisch für Kunden, die Bankgeschäfte noch mit klassischen Verrechnungsschecks oder Bargeld erledigt hatten. Etliche von ihnen hätten aus unterschiedlichen Gründen gar kein Konto, weiß Herrmann. Wie es mit den Postfächern weitergeht? Unklar.

Alteingesessene Radebeuler wissen, im Osten der Stadt wohnen viele Senioren - also Menschen, die auf klassische Post mit persönlicher Bedienung angewiesen und zugleich in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Das weiß man auch im Rathaus, gleich um die Ecke. Die Stadtverwaltung habe erst aus der Lokalzeitung vom drohenden Aus der Postfiliale erfahren, hieß es auf Nachfrage.

Der Konzern sei nicht verpflichtet, Agenturschließungen bei der Stadtverwaltung anzuzeigen. "Wir haben sofort den Kontakt zur Deutschen Post AG aufgenommen, um den zwingenden Bedarf einer Alternativlösung in Radebeul-Ost zu verdeutlichen", erklärte Stadtsprecherin Ute Leder und ergänzt: "Nach unseren Informationen befindet sich die Deutsche Post hier bereits in Gesprächen mit potenziellen Agenturbetreibern." Bildrechte: MDR/Babett Hartmann

Post zuversichtlich: Gespräche mit potenziellen Nachfolgern

Das bestätigt auch die DHL Group auf Anfrage. Man führe "bereits Gespräche mit Interessenten für eine Nachfolgefiliale" und sei "zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden", so Unternehmenssprecher Mattias Persson. Vor Vertragabschluss wolle man aber keine Details nennen. Und auch zu Vergütungsvereinbarungen mit dem bisherigen Partner äußert sich die Konzern nicht.

Die Post sieht sich im Landkreis Meißen zudem gut aufgestellt. Sprecher Persson: "Wir haben viele langjährige Partner und konnten in den vergangenen zwölf Monaten sogar zwei zusätzliche Filialen eröffnen." Es sei nicht unüblich in der Wirtschaftswelt, dass Vertragsverhältnisse aufgelöst werden.

In der Wirtschaftswelt ist es nicht ungewöhnlich, dass ein Einzelhändler beschließt, umzuziehen, das Geschäft aufzugeben oder aus anderen Gründen das Vertragsverhältnis zu beenden. Damit einher geht dann der Umzug oder die Schließung der Postfiliale, die der jeweilige Partner in seinem Geschäft mit anbietet. Mattias Persson Postsprecher

Knapp 80 Postfilialen und Paketshops im Landkreis Meißen

Derzeit betreibe die Post im Landkreis mit Partnern 79 Filialen und Paketshops. "Aber auch die Anzahl der Pack- und Poststationen haben wir aufgrund der Beliebtheit des Services von 25 auf 36 erhöht."