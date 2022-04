Am Mittwoch, 13. April, testet Dresden regulär das öffentliche Alarmsystem zur Warnung der Bevölkerung. Um 15 Uhr werden dazu im gesamten Stadtgebiet die Sirenen eingeschaltet und Lautsprecherdurchsagen gemacht. Da sich aktuell Tausende Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine in Dresden aufhalten, bittet die Stadtverwaltung darum, diese auf den bevorstehenden Probealarm vorzubereiten.

"Wenn Sie private Gastgeber für Geflüchtete sind, bitten wir um Mithilfe, die Probealarm-Information rechtzeitig weiterzutragen", heißt es dazu in einer Mitteilung. So sollen unnötige Ängste vermieden werden. Denn mit dem Probealarm sei keine Warnung oder Gefahr verbunden.

Der Probealarm wird in der Landeshauptstadt viermal im Jahr durch das städtische Brand- und Katastrophenschutzamt durchgeführt. Alle 200 Warnlagen werden dabei geprüft. Zu hören ist ein zwölfsekündiges Signal, das kurz anschwillt, gehalten wird und dann wieder abschwillt. Am Ende erklingt ein Gong, wie man ihn von Bahnhöfen oder Flughäfen kennt und es erfolgt eine Durchsage. Eine Hörprobe findet sich auf der Internetseite der Feuerwehr. Die nächsten Probealarmtermine in Dresden sind am 13. Juli und am 12. Oktober.