Die OLED-Technologie kommt laut Patentamt heute in der Hälfte aller Smartphones weltweit sowie in vielen Arten von ultraleichten organischen Solarzellen zum Einsatz. So auch in einer organischen Solarfolie, die auf Gebäuden angebracht werden könne, so das EPA. Mit dieser will Leo nach eigener Aussage einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten. "Mein Traum ist, dass sie in zehn oder 20 Jahren auf jedem Gebäude genutzt wird und dabei hilft, die Klimakrise zu lösen“, sagte der Erfinder.