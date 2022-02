Elke Gretzschel ist eine der Teilnehmerinnen. Sie arbeitet seit vielen Jahren beim DRK in Pirna im Rettungsdienst. "Wenn man einige Jahre Berufserfahrung hat, wird es leichter, mit schwierigen Situationen umzugehen", findet sie. Das fehle aber natürlich bei Auszubildenden. "Bisher ist es so, dass wir erst über emotionale Belastungen sprechen, wenn wir merken, dass es einem Kollegen nicht gut geht." Gerade die Jugendlichen würden sich scheuen, Schwäche zu zeigen. In Zukunft, sagt Gretzschel, möchte sie die Auszubildenden sensibilisieren. Dafür, in sich "reinzuhorchen" und so besser damit umzugehen, wenn es nach dem Einsatz schwierig wird. Und das ist in dem Beruf wohl nur eine Frage der Zeit.