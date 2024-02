Bildrechte: Banda Comunale

Proteste gegen Rechtsextremismus Banda Comunale: Auch den Menschen in Sachsens Kleinstädten beistehen

03. Februar 2024, 14:37 Uhr

Die Big Band Banda Comunale engagiert sich seit 20 Jahren in Sachsen für Menschlichkeit, Geflüchtete und gegen Rechtsextremismus. Klarinettist Michał Tomaszewski ist schockiert über die Enthüllung der AfD-Pläne zur Remigration und bezeichnet die Demos als wichtiges Zeichen für die Gesellschaft. Jetzt unterstützt die Band Engagierte in Dörfern und Kleinstädten. Die Nachfrage ist riesig. Doch schon am Sonnabend spielt sie in Dresden, am Sonntag auf der Demo in Dippoldiswalde.