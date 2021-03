Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), die Umweltschützer des BUND Sachsen und die Bürgerbewegung Campact wollen am Nachmittag Sachsens grünem Landwirtschaftsminister Wolfram Günther 210.000 Unterschriften für eine nachhaltige Agrarwende übergeben. Dabei soll der Minister die Unterschriften stellvertretend entgegennehmen, da er turnusmäßig den Vorsitz der Agrarministerkonferenz inne hat. Die Agrarminister der Länder und Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) beraten am Mittwoch erneut virtuell in einer Sondersitzung, um Vorschläge zur finanziellen Unterstützung der Landwirtschaft im Rahmen der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik (GAP) für die kommende Förderperiode zu erarbeiten.

Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, die überwiegend nachhaltig wirtschaftende Familienbetriebe und traditionelle Bauernhöfe vertritt, die Umweltschutzorganisation BUND und die Nichtregierungsorganisation Campact fordern, dass Agrarförderung künftig konkret an Maßnahmen für den Klima-, Umwelt- und Trinkwasserschutz sowie den Tierschutz gekoppelt wird. Die Förderung soll dabei nicht mehr vorrangig an der Größe der Agrarbetriebe orientiert sein, sondern sich an deren Einsatz für Klima- und Umweltschutz bemessen. Die Aktion in Dresden steht unter dem Motto "Macht keinen Mist –

Agrarwende jetzt!" und fordert die sogenannte Gemeinwohlprämie als Förderinstrument.

Mindestens 30 Prozent der direkt gezahlten EU-Agrarsubventionen müssen umgehend an Maßnahmen zum Klima- und Artenschutz gekoppelt werden. Dieser Anteil soll in den nächsten Jahren weiter steigen.

Bäuerinnen und Bauern werden für wirksame Umweltschutzmaßnahmen direkt entlohnt, kleine Bauernhöfe sowie neu gegründete Betriebe erhalten eine besondere Unterstützung.

Mindestens die Hälfte des Geldes soll für Natur- und Tierschutzmaßnahmen eingesetzt werden.

Für mehr Blühstreifen zum Insektenschutz müssten Bauern auf ihrem Nutzland einen kleinen Teil der Natur überlassen. (Symbolbild) Bildrechte: MDR / Antje Kirsten Das sächsische Landwirtschaftsministerium mit dem Grünen-Ressortchef Günther steht Forderungen nach mehr Umwelt-, Klima- und Tierschutz und dem Erhalt der Artenvielfalt positiv gegenüber. Ein Sprecher des Ministeriums verwies darauf, dass in acht von 16 Bundesländern die Landwirtschaftsministerien aktuell von den Grünen geleitet werden. Veränderungen der bisherhigen Agarpolitik erscheinen damit realistisch. Aber auch nicht grün-geführte Landwirtschaftsressorts seien nicht automatisch gegen Veränderungen hin zu mehr Umwelt- und Klimaschutz in der Landwirtschaft, so das sächsische Ministerium.

Wir brauchen eine wirksame, ambitionierte grüne Architektur in der Agrarförderung – für mehr Umwelt-, Klima-, Arten- und Tierschutz in und mit der Landwirtschaft. Und wir müssen die unterschiedlichen Agrarstrukturen in den Regionen berücksichtigen. Zugleich brauchen unsere Landwirtinnen und Landwirte eine gute wirtschaftliche Perspektive und die ländlichen Räume Entwicklungschancen. Wolfram Günther (B'90/Grüne) Landwirtschaftsminister in Sachsen

Wie viel Agrarwende will Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner? Zu wenig, findet ein Teil der Bauernschaft. Bildrechte: dpa Mit Unverständnis sieht der sächsische Minister aber den Vorstoß der Bundeslandwirtschaftsministerin, das Programm für die künftige deutsche Agrarpolitik in einem Schnellgang durch das Kabinett bringen zu wollen und Vorschläge aus den Ländern dabei außen vor zu lassen. Bei der EU müssen bis Jahresende, also nach der Bundestagswahl, die einzelnen Programme aus den Mitgliedsländern vorliegen und danach genehmigt werden. Bleiben Vorschläge hinter den Zielen Europas zurück, sei es möglich, dass das Agrarpaket wieder aufgeschnürt werden müsse.



Aus Kreisen der Bauernschaft hieß es, die Bundesministerin betreibe weiterhin Klientelpolitik und wolle möglichst wenig Veränderungen. Das finden manche Landwirte gut, andere - wie die von der AbL - wollen das unbedingt verhindern. Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft tritt trotz teilweise überschneidender Interessen für eine deutlichere Agrarwende ein, als etwa ihre Kolleginnen und Kollegen aus den etablierten Bauernverbänden oder aus dem Bündnis "Land schafft Verbindung" mittragen wollen.



Der Sächsische Landesbauernverband sperrt sich zwar nicht grundsätzlich gegen Änderungen bei der Agrarförderung, mahnt aber eine "maßvolle" Umsetzung an. Der Bauernverband fordert, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Betriebe zu erhalten.

Die AbL in Sachsen kritisiert an der bisherigen Gemeinsamen Agrarpolitik der EU, dass vor allem große Betriebe unterstützt werden. Kleine Höfe sowie Klima- und Artenschutz würden kaum gefördert. Das liege an der Grundstruktur der GAP. Der Inhalt des sogenannten ersten Topfes werde allein nach der bewirtschafteten Fläche vergeben.

Das heißt: Die großen Höfe kassieren viel, die kleinen weniger. 80 Prozent der Förderung landen so bei 20 Prozent der Betriebe. Und unter den Großen sind immer mehr Konzerne, die Tausende von Hektar Land aufkaufen. AbL Sachsen und Campact

Ein viel kleinerer Teil der Gesamtsumme lande in einem zweiten Fördertopf, der für konkrete Projekte gedacht sei, hieß es. Hier könnten Betriebe Förderanträge stellen, etwa im Bereich Natur- und Umweltschutz, für besseren Absatz ihrer Produkte oder für die regionale Entwicklung. Dieser Topf werde mit Mitteln aus den jeweiligen EU-Mitgliedsländern ergänzt, in Deutschland auch aus den Bundesländern.

So funktioniert die Gemeinsame Agrarpolitik auf EU-Ebene (GAP) Die Gemeinsame Europäische Agrarpolitik (GAP) ist ein Paket an Fördergeldern, über das die EU alle sieben Jahre neu entscheidet. In den Jahren 2013 bis 2020 waren das etwa 60 Milliarden Euro pro Jahr. Ab 2021 wird die Summe etwas darunter liegen: Es wird mit knapp 390 Milliarden Euro in den nächsten sieben Jahren geplant. Die EU sieht erstmals vor, dass jedes Land einen eigenen Plan für die Umsetzung der GAP vorlegt. (Quelle: Campact)

Campact hat auch schon Aktionen für Tierschutz organisiert und medienwirksam inszeniert. (Archivbild) Bildrechte: imago images/snapshot Die Bauern der AbL Sachsen und die Umweltschützer des BUND haben sich für ihre Protestaktion in Dresden mit Campact zusammengetan. Das ist ein Verein, der sich als Bürgerbewegung bezeichnet. Die Nichtregierungsorganisation versteht sich als Plattform, auf der Menschen für eine - so wörtlich - "progressive Politik streiten". Es werden zu unterschiedlichen Themengebieten Kampagnen aufgelegt, mit denen die jeweiligen Forderungen öffentlich gemacht und den Regierenden etwa durch Unterschriften übermittelt werden. Die Unterstützer sind digital vernetzt und erreichen so viele Interessierte. Campact finanziert sich aus Spenden.



Quelle: MDR