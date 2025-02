Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Matthias Rietschel

Kriegsgedenken Einladung zur Menschenkette: Dresden will Altstadt umschließen

13. Februar 2025, 06:00 Uhr

Die Macht der Stille und Symbole des Gedenkens auf Friedhöfen, aber auch die Kraft der Worte und Musik sollen am 13. Februar das Erinnern in Dresden prägen. Die Stadt hat die Stadtgesellschaft dazu aufgerufen, das vielfältige Programm im Gedenkjahr mitzugestalten. Denn vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg, dessen Ursachen und Verwüstungen Dresden bis heute prägen - nicht nur bei Bombenfunden an der Carolabrücke. MDR SACHSEN berichtet im Liveticker.