Etwa 100 Fuhrunternehmer aus ganz Sachsen haben am Freitag mit einem Fahrzeugkorso in Dresden auf ihre schwierige wirtschaftliche Lage aufmerksam gemacht. Den Lkw-Fahrern und Busunternehmern ging es in erster Linie um die hohen Spritpreise. An ihren Fahrzeugen machten die Fahrer mit Transparenten ihrem Ärger Luft und forderten die Regierung zum Handeln auf. Der Korso startete am Nachmittag und rollte durch die Dresdner Altstadt.