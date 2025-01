CDU-Chef Friedrich Merz war am Nachmittag für einen Wahlkampfauftritt in Dresden. Dort bekam er Rückendeckung von der eigenen Partei. Thomas Wesz vom Kreisverband der CDU in Dresden sagte MDR SACHSEN, er empfinde die Abstimmung nicht als Dammbruch. "Was mich wundert, ist, dass es nur um die Entscheidung geht und nicht um das Problem", so Wesz.